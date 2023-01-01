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Zerodha Coin, doğrudan varlık yönetimi şirketlerinden herhangi bir komisyon iadesi olmaksızın çevrimiçi olarak doğrudan yatırım fonları satın almanıza olanak tanıyan Hindistan'ın en büyük doğrudan yatırım fonu platformudur. Yatırım fonlarınız, hisse senetleriniz, para birimleriniz, tahvilleriniz ve daha fazlası Demat hesabınızda.

Web Sitesi: zerodha.com

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