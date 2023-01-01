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Fidelity Investments

Fidelity Investments

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Fidelity Investments Inc., yaygın olarak Fidelity olarak anılır, daha önce Fidelity Management & Research veya FMR olarak anılır, merkezi Boston, Massachusetts'te bulunan bir Amerikan çok uluslu finansal hizmetler şirketidir. Şirket 1946 yılında kuruldu ve Haziran 2020 itibarıyla yönetim altındaki 3,3 trilyon dolarlık varlığa ve 8,3 trilyon dolarlık toplam müşteri varlığı değerine sahip dünyanın en büyük varlık yöneticilerinden biridir. Fidelity Investments bir aracı kurum işletiyor, geniş bir yatırım fonu ailesini yönetiyor, fon dağıtımı ve yatırım danışmanlığı, emeklilik hizmetleri, endeks fonları, servet yönetimi, kripto para birimi, menkul kıymet icra ve tasfiyesi ve hayat sigortası sağlıyor.

Web Sitesi: fidelity.com

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