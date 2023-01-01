WebCatalog
INDmoney

INDmoney

indmoney.com

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INDmoney, takip etmek, kaydetmek, planlamak ve yatırım yapmak için kullanılan bir SuperMoney uygulamasıdır. INDmoney tüm yatırımlarınızı, kredilerinizi, harcamalarınızı, kredi kartlarınızı, tasarruf klimalarınızı, PF'lerinizi, EPF'lerinizi otomatik ve güvenli bir şekilde takip eder. Komisyoncular, bankalar, distribütörler ve danışmanlar arasında takip yapabilirsiniz. INDmoney, paranızdan tasarruf etmeniz, portföyünüzü geliştirmeniz ve ardından paranızı SIFIR komisyonla yatırmanız için eylemler önerir. Hindistan'dan ABD Hisse Senetlerine, Komisyonsuz Doğrudan planlı Yatırım Fonlarına ve SIP'lere, FD'lere (Sabit Mevduat), Tahvillere ve PMS'ye doğrudan yatırım yapabilirsiniz.

Web Sitesi: indmoney.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, INDmoney ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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