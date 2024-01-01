Erken Yatırım Yapmanın Gücü - Yatırım yapmak için en iyi zaman dündü ve bir sonraki en iyi zaman şimdi. - Tek Anlık Görüntü - Tüm yatırımlarınızı tek bir yere bağlayın ve net değerinizi gerçek zamanlı olarak takip edin. - Sorunsuz Yatırım Yapın - Yatırım Fonları, Akıllı Mevduat, Dijital Altın ve Sabit Mevduatlara sorunsuz yatırımlar. - Bütçeleme ve Planlama - Nakit akışlarınızı takip edin ve daha iyi tasarruf alışkanlıkları oluşturun. Koshex, bireyin daha fazla tasarruf yapması ve iyi yatırım yapması için günlük finansla ilgili veriye dayalı bilgilerle Hindistan için Wealthfront'u inşa ediyor.

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