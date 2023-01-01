WebCatalog
Google Family Link

Google Family Link

families.google

Web Uygulamasını Kullan

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Google Family Link çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Ailenizin çevrimiçi ortamda daha güvende kalmasına yardımcı olun. Family Link ile aileniz için en iyisinin ne olduğuna siz karar verirsiniz. Kullanımı kolay araçlar, çocuğunuzun cihazında nasıl vakit geçirdiğini anlamanıza, konumu paylaşmanıza, gizlilik ayarlarını yönetmenize ve daha pek çok şeye olanak tanır.

Web Sitesi: families.google

Yasal Uyarı: WebCatalog, Google Family Link ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Şunlar da Hoşunuza Gidebilir

GoGuardian

GoGuardian

goguardian.com

Microsoft Family Safety

Microsoft Family Safety


Dinesurf

Dinesurf

dinesurf.com

Bio Link

Bio Link

bio.link

Economize

Economize

economize.cloud

Link

Link

link.co

Macworld

Macworld

macworld.com

Campsite

Campsite

campsite.design

AgoraPulse

AgoraPulse

agorapulse.com

CoSchedule

CoSchedule

coschedule.com

RescueTime

RescueTime

rescuetime.com

InPrivy

InPrivy

inprivy.io

    Ürün

    Destek

    Şirket

    Yasal

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Web sitelerimizi sağlamak ve geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Sitelerimizi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.

    Gizlilik Politikası