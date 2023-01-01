Google Family Link

Ailenizin çevrimiçi ortamda daha güvende kalmasına yardımcı olun. Family Link ile aileniz için en iyisinin ne olduğuna siz karar verirsiniz. Kullanımı kolay araçlar, çocuğunuzun cihazında nasıl vakit geçirdiğini anlamanıza, konumu paylaşmanıza, gizlilik ayarlarını yönetmenize ve daha pek çok şeye olanak tanır.

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