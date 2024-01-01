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Linkly

Linkly

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Web Sitesi: linklyhq.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Linkly çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Linkly lets you make any link into a tracking link. Linkly makes link tracking and redirecting easy. Create simple, beautiful and branded with redirects, retargeting and more. You can add retargeting pixels, conversion tracking, custom domains, smart redirects by location or device, link rotation and create beautiful, visual reports. Linkly is integrated with Google Chrome, Google Sheets and Zapier.

Kategoriler:

Business
URL Kısaltıcı

Web Sitesi: linklyhq.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Linkly ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Alternatifler

Bitly

Bitly

bitly.com

Beacons

Beacons

beacons.ai

TinyURL

TinyURL

tinyurl.com

BL.INK

BL.INK

bl.ink

Rebrandly

Rebrandly

rebrandly.com

OneLinkBio

OneLinkBio

onelinkbio.com

Sniply

Sniply

sniply.io

PixelMe

PixelMe

pixelme.me

Pixel

Pixel

pxl.to

UTM.io

UTM.io

web.utm.io

Dub

Dub

dub.co

Onelink.to

Onelink.to

onelink.to

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Tiny.ie

Tiny.ie

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zubbit.io

zubbit.io

zubbit.io

Jelly URL

Jelly URL

jellyurl.com

PixelMe

PixelMe

pixelme.me

Replug

Replug

replug.io

SpreadSimple

SpreadSimple

spreadsimple.com

Bitly.Pk

Bitly.Pk

bitly.pk

Closeby

Closeby

closeby.co

once.to

once.to

once.to

Short.io

Short.io

short.io

RetargetKit

RetargetKit

retargetkit.com

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