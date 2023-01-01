WebCatalog
Microsoft Family Safety

Microsoft Family Safety

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Web Sitesi: microsoft.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Microsoft Family Safety çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Microsoft Aile Güvenliği ile dijital içerik izleme, ekran süresini sınırlandırma ve konum takibi ile aileniz için güvenli ve sağlıklı bir ortam yaratın.

Web Sitesi: microsoft.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Microsoft Family Safety ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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