Microsoft Family Safety

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Microsoft Aile Güvenliği ile dijital içerik izleme, ekran süresini sınırlandırma ve konum takibi ile aileniz için güvenli ve sağlıklı bir ortam yaratın.

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