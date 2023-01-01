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Screenly

Screenly

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Web Sitesi: screenly.io

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Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Screenly offers a comprehensive solution for managing digital signage at scale. With both hardware and software, it allows users to easily update, schedule, and monitor content across multiple screens. Simply connect a digital signage player to your screen, upload various types of content like images, videos, and live web pages, and manage it all remotely. For developers, Screenly offers not only an API and CLI, but also a complete screen run time environment for screens through Edge Apps

Web Sitesi: screenly.io

Yasal Uyarı: WebCatalog, Screenly ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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