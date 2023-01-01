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Screenfluence

Screenfluence

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Web Sitesi: screenfluence.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Screenfluence çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Screenfluence is a proprietary cloud based Digital Signage Content Management Software. We provide businesses with the ability to remotely manage and showcase their digital content on any display. With Screenfluence, update content within seconds by logging into our web app from any internet-enabled device. We combine the powerful use of Instagram into our digital displays to help showcase your product.

Web Sitesi: screenfluence.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Screenfluence ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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