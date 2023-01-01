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Skykit

Skykit

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Web Sitesi: skykit.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Skykit çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Skykit, kuruluşların satışları artırmasına, çalışanlarla iletişim kurmasına ve müşterilerle bağlantı kurmasına yardımcı olan bulut tabanlı işyeri deneyimi çözümlerinin lider sağlayıcısıdır. Şirketin CMS platformu, kullanıcıların özelleştirilmiş içeriği herhangi bir sayıdaki dijital tabela ekranına göndermesine olanak tanırken, işyeri deneyimi ürünleri de toplantı odası planlamasını, masa rezervasyonunu ve ziyaretçi yönetimini kolaylaştırıyor. Skykit Control, Mobil Cihaz Yönetimini yeni bir seviyeye taşıyarak müşterilerin cihazlarını güvenli ve kolay bir şekilde kontrol etmelerini sağlar.

Web Sitesi: skykit.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Skykit ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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