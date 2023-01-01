WebCatalog
deskbird

deskbird

app.deskbird.com

Web Uygulamasını Kullan

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde deskbird çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha nicesini yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Tıklayın, Rezervasyon Yapın, Çalışın Sonunda kullanıcıların sevdiği bir masa rezervasyon yazılımı. En sezgisel çalışma alanı rezervasyon çözümüyle hibrit bir iş yerine geçin; çalışanlarınız bunu ilk günden itibaren sevecek. Sıcak masa ve ofis planlaması doğru yapıldı.

Web Sitesi: deskbird.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, deskbird ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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