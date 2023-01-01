Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Sling çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Sling, işletmenizin vardiyaları yönetmesine ve çalışanlarla iletişim kurmasına yardımcı olan, ücretsiz ve kullanımı kolay bir çalışan vardiya planlama ve planlama yazılımıdır.

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