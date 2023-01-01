WebCatalog

Humanity

Humanity

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Web Uygulamasını Kullan

Web Sitesi: humanity.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Humanity çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Humanity, işletmenizin vardiyaları, programları, bordroyu, zamanlamayı ve daha fazlasını çevrimiçi olarak yönetmesine yardımcı olan, kullanımı kolay bir çalışan planlama yazılımıdır.

Web Sitesi: humanity.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Humanity ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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