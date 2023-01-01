Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Humanity çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Humanity, işletmenizin vardiyaları, programları, bordroyu, zamanlamayı ve daha fazlasını çevrimiçi olarak yönetmesine yardımcı olan, kullanımı kolay bir çalışan planlama yazılımıdır.

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