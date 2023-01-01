Tinq, tüm işletmelere yönelik çok platformlu bir ekip yönetimi çözümüdür. Yöneticiler ve çalışanlar, zaman takibinden vardiyaların planlanmasına ve bordro için özel raporlar hazırlanmasına kadar bulut üzerinde sorunsuz bir şekilde işbirliği yapabilir.

Web Sitesi: tinq.com

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