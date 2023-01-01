SPORTRICK, tamamen bulutta egzersiz izleme entegrasyonu ve fiziksel erişim kontrolü özelliklerine sahip, ilk e-ticaret ve sosyal tabanlı yenilikçi bir üyelik yönetimi yazılımıdır. Giriş ve çıkış, faturalandırma, ödeme işlemlerini, raporları, ders planlamasını, erişim kontrolünü yönetebilirsiniz: SPORTRICK tamamen web tabanlı bir tam üyelik çözümüdür!

Web Sitesi: sportrick.com

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