WebCatalog
SPORTRICK

SPORTRICK

sportrick.com

Web Uygulamasını Kullan

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde SPORTRICK çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

SPORTRICK, tamamen bulutta egzersiz izleme entegrasyonu ve fiziksel erişim kontrolü özelliklerine sahip, ilk e-ticaret ve sosyal tabanlı yenilikçi bir üyelik yönetimi yazılımıdır. Giriş ve çıkış, faturalandırma, ödeme işlemlerini, raporları, ders planlamasını, erişim kontrolünü yönetebilirsiniz: SPORTRICK tamamen web tabanlı bir tam üyelik çözümüdür!

Web Sitesi: sportrick.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, SPORTRICK ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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