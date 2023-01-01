WebCatalog
POSaBIT

POSaBIT

posabit.com

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde POSaBIT çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

POSaBIT, esrar ve esrar mağazaları, dispanserler ve daha fazlası için yenilikçi bir ödeme satış noktası sistemidir. Dispanserler ve esrar perakendecileri için kolay ödeme işlemi.

Web Sitesi: posabit.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, POSaBIT ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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