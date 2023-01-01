POSaBIT, esrar ve esrar mağazaları, dispanserler ve daha fazlası için yenilikçi bir ödeme satış noktası sistemidir. Dispanserler ve esrar perakendecileri için kolay ödeme işlemi.

Web Sitesi: posabit.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, POSaBIT ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.