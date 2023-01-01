Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

OSPOS (Açık Kaynak Satış Noktası), web tabanlı bir satış noktası sistemidir. Uygulama PHP ile yazılmıştır, veri depolama arka ucu olarak MySQL'i (veya MariaDB'yi) kullanır ve basit ama sezgisel bir kullanıcı arayüzüne sahiptir.

Web Sitesi: opensourcepos.org

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