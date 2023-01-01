WebCatalog

OSPOS

OSPOS

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Web Sitesi: opensourcepos.org

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde OSPOS çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

OSPOS (Açık Kaynak Satış Noktası), web tabanlı bir satış noktası sistemidir. Uygulama PHP ile yazılmıştır, veri depolama arka ucu olarak MySQL'i (veya MariaDB'yi) kullanır ve basit ama sezgisel bir kullanıcı arayüzüne sahiptir.

Web Sitesi: opensourcepos.org

Yasal Uyarı: WebCatalog, OSPOS ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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