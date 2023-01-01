WebCatalog
Lofimusic

Lofimusic

lofimusic.app

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Lofimusic çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha nicesini yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Lofimusic açık kaynak oynatıcısında Lo-fi müzik radyosu House in the Woods'u dinleyin: Go (Golang) ile yazılmış, yüklenebilir bir Progressive Web uygulaması (PWA).

Web Sitesi: lofimusic.app

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