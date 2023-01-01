Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Disroot Paste Bin çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Şifreli çevrimiçi yapıştırma kutusu/tartışma panosu. PrivateBin minimalist, açık kaynaklı bir çevrimiçi yapıştırma ve tartışma panosudur. Her macun kutusunun verileri tarayıcıda uçtan uca şifrelenir/şifresi çözülür, böylece sunucunun barındırılan veriler hakkında sıfır bilgisi olur.

Web Sitesi: disroot.org

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