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Disroot Paste Bin

Disroot Paste Bin

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Web Sitesi: disroot.org

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Disroot Paste Bin çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Şifreli çevrimiçi yapıştırma kutusu/tartışma panosu. PrivateBin minimalist, açık kaynaklı bir çevrimiçi yapıştırma ve tartışma panosudur. Her macun kutusunun verileri tarayıcıda uçtan uca şifrelenir/şifresi çözülür, böylece sunucunun barındırılan veriler hakkında sıfır bilgisi olur.

Web Sitesi: disroot.org

Yasal Uyarı: WebCatalog, Disroot Paste Bin ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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