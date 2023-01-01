WebCatalog

PrivateBin

PrivateBin

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Web Sitesi: privatebin.net

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde PrivateBin çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Sunucunun yapıştırılan verilerle ilgili sıfır bilgiye sahip olduğu minimalist, açık kaynaklı bir çevrimiçi yapıştırma kutusu. Veriler tarayıcıda 256 bit AES kullanılarak şifrelenir/şifresi çözülür.

Web Sitesi: privatebin.net

Yasal Uyarı: WebCatalog, PrivateBin ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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