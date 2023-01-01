Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde PrivateBin çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Sunucunun yapıştırılan verilerle ilgili sıfır bilgiye sahip olduğu minimalist, açık kaynaklı bir çevrimiçi yapıştırma kutusu. Veriler tarayıcıda 256 bit AES kullanılarak şifrelenir/şifresi çözülür.

Web Sitesi: privatebin.net

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