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Feedbin açık kaynaklı bir feed okuyucudur. Bir web sunucusunda barındırılabilen veya ücretli bir abonelik yoluyla kullanılabilen bir web uygulamasıdır. News+ tabanlı bir Android istemcisi var.

Web Sitesi: feedbin.com

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