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Feedbin

Feedbin

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Web Uygulamasını Kullan

Web Sitesi: feedbin.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Feedbin çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Feedbin açık kaynaklı bir feed okuyucudur. Bir web sunucusunda barındırılabilen veya ücretli bir abonelik yoluyla kullanılabilen bir web uygulamasıdır. News+ tabanlı bir Android istemcisi var.

Web Sitesi: feedbin.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Feedbin ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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