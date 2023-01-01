Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Vend çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Vend'in perakende satış noktası sistemleriyle işinizi kolayca yönetin ve ölçeklendirin. Banka kartı/kredi kartı okuyucuları ve envanter yönetimini içeren bir perakende POS sistemi.

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