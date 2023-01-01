WebCatalog
Vend

Vend

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Web Uygulamasını Kullan

Web Sitesi: vendhq.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Vend çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Vend'in perakende satış noktası sistemleriyle işinizi kolayca yönetin ve ölçeklendirin. Banka kartı/kredi kartı okuyucuları ve envanter yönetimini içeren bir perakende POS sistemi.

Web Sitesi: vendhq.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Vend ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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