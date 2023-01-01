WebCatalog
SumUp

SumUp

sumup.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde SumUp çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

SumUp Kart Okuyucuları ile kredi ve banka kartlarını kabul ederek işinizi büyütün! Kolay, güvenli ve uygun fiyatlı küçük kartvizit ödeme çözümleri.

Web Sitesi: sumup.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, SumUp ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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