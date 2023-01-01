WebCatalog
magicJack Business

magicJack Business

account.magicjackforbusiness.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde magicJack Business çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

magicJack for BUSINESS'in uygun fiyatlı ve güvenilir iş telefonu çözümleri ve VoIP hizmetleriyle küçük işletmenizi büyütmenize nasıl yardımcı olabileceğini öğrenin.

Web Sitesi: magicjackforbusiness.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, magicJack Business ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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