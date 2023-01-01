WebCatalog
Amazon Ads

Amazon Ads

advertising.amazon.com

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Amazon Ads çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Amazon içinde ve dışında müşterileri bulmanıza, çekmenize ve onlarla etkileşime geçmenize yardımcı olan çevrimiçi reklamcılık çözümleriyle işinizi büyütün ve satışlarınızı artırın.

Web Sitesi: advertising.amazon.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Amazon Ads ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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