WebCatalog
BizMaster

BizMaster

mybizmaster.com

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde BizMaster çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Perakendeciler ve Tamir Mağazaları için En İyi Yazılım. İşletmenizi muhasebeden faturalamaya, envanterden POS'a ve daha fazlasına kadar yönetmenize yardımcı olan tek bir yazılım.

Web Sitesi: mybizmaster.com

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