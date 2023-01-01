AlignBooks, Hindistan'ın 1 Numaralı Bulut tabanlı muhasebe Yazılımıdır. Tüm iş ihtiyaçlarınız için tek elden çözümdür. Muhasebe, faturalandırma, envanter, finans, İK/Bordro, CRM, POS, İş ve Üretimi yönetmek için çevrimiçi bir çözümdür. Hem mobil hem de masaüstü cihazlarda mevcuttur, dolayısıyla kullanımı çok kolaydır ve son derece uygun maliyetlidir. AlignBooks, 19'dan fazla endüstri dalında yaygın olarak kabul görmektedir ve 218.000'den fazla önceden tanımlanmış SKU ile bu sektörlerden 30.000'den fazla müşteriye sahiptir.

Web Sitesi: solution.alignbooks.com

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