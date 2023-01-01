WebCatalog
AlignBooks

AlignBooks

solution.alignbooks.com

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde AlignBooks çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

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AlignBooks, Hindistan'ın 1 Numaralı Bulut tabanlı muhasebe Yazılımıdır. Tüm iş ihtiyaçlarınız için tek elden çözümdür. Muhasebe, faturalandırma, envanter, finans, İK/Bordro, CRM, POS, İş ve Üretimi yönetmek için çevrimiçi bir çözümdür. Hem mobil hem de masaüstü cihazlarda mevcuttur, dolayısıyla kullanımı çok kolaydır ve son derece uygun maliyetlidir. AlignBooks, 19'dan fazla endüstri dalında yaygın olarak kabul görmektedir ve 218.000'den fazla önceden tanımlanmış SKU ile bu sektörlerden 30.000'den fazla müşteriye sahiptir.

Web Sitesi: solution.alignbooks.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, AlignBooks ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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