WebCatalog
Paystone

Paystone

paystone.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Paystone çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

İşletmenizi büyütmek için yazılım ve ödeme işlemleri. Her işlemde işinizi büyütmeniz için size daha fazla fırsat sunmak amacıyla müşteri etkileşimi yazılımını ve ödeme işlemlerini birleştiriyoruz.

Web Sitesi: paystone.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Paystone ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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