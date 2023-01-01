WebCatalog
Finix

Finix

finix.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Finix çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

İşletmenize göre ölçeklendirilecek şekilde oluşturulan ödemeler. Uçtan uca çözümümüzü kullanarak müşteri etkileşimini artıran kusursuz bir ödeme deneyimi yaratın. Güvenilir, sezgisel API'ler ve kullanıma hazır kullanışlı özelliklerle entegre edin. Ücretler, uyumluluk ve daha fazlası için verimliliği artıran araçlarla ödeme operasyonlarınızı yönetin.

Web Sitesi: finix.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Finix ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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