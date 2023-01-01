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Broadsign

Broadsign

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Web Sitesi: broadsign.com

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Broadsign is an end-to-end software solution for media owners and buyers to holistically plan, manage and deliver out-of-home media. For Media owners: Broadsign empowers media owners to efficiently scale, manage, and sell their digital and static out-of-home inventory through automated software, intelligent campaign tools, powerful network operations, and programmatic advertising. For Brands & Agencies: Reach audiences with dynamic and flexible campaigns that deliver quality impressions in real-time. With programmatic DOOH, you can deliver contextual, targeted messaging that drives impact at every stage of your audience's journey.

Web Sitesi: broadsign.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Broadsign ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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