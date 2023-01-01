Kimlik doğrulamadan daha fazlası. Kullanıcı Yönetimini tamamlayın. Katip bir “oturum açma kutusundan” daha fazlasıdır. React, Next.js ve Modern Web için özel olarak oluşturulmuş eksiksiz kullanıcı yönetimi kullanıcı arayüzlerini ve API'lerini entegre edin.

Web Sitesi: clerk.dev

Yasal Uyarı: WebCatalog, Clerk ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.