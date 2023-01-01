WebCatalog
FormBold

FormBold

formbold.com

Web Uygulamasını Kullan

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde FormBold çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Statik Web Siteleri için Eksiksiz Web Formu Çözümü. FormBold, tüm barındırma, SSG ve çerçevelerle çalışan güçlü bir form API'si ve sunucusuz form arka ucudur. Form gönderimlerini doğrudan e-posta gelen kutunuza, slack'e, telgrafa, notion'a ve daha fazlasına alın. HTML, React, Next.js, Gatsby, Vue, Nuxt, Hugo ve Jekyll dahil tüm Static, Jamstack ve SSG siteleriyle kullanıma hazırdır.

Web Sitesi: formbold.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, FormBold ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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