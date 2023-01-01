Statik Web Siteleri için Eksiksiz Web Formu Çözümü. FormBold, tüm barındırma, SSG ve çerçevelerle çalışan güçlü bir form API'si ve sunucusuz form arka ucudur. Form gönderimlerini doğrudan e-posta gelen kutunuza, slack'e, telgrafa, notion'a ve daha fazlasına alın. HTML, React, Next.js, Gatsby, Vue, Nuxt, Hugo ve Jekyll dahil tüm Static, Jamstack ve SSG siteleriyle kullanıma hazırdır.

Web Sitesi: formbold.com

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