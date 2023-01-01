Anima, ekiplerin Figma, XD ve Sketch'i kullanarak etkileşimli prototipler oluşturmasına yardımcı olur. Daha sonra bunları otomatik olarak React, Vue ve HTML koduna dönüştürün

Web Sitesi: animaapp.com

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