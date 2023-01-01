WebCatalog
Squircley

Squircley

squircley.app

Web Uygulamasını Kullan

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Squircley çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Tasarımlarınıza birinci sınıf bir sincap güzelliği eklemek mi istiyorsunuz? Squircley, logolar, simgeler ve arka plan görselleri için kullanıma hazır güzel organik şekiller oluşturmaya başlamanız için ihtiyacınız olan tek şey. Oluşturucu, HTML / CSS'nize bırakmak için doğrudan panoya kopyalanabilen veya seçtiğiniz tasarım yazılımınızda (Figma, Sketch, Framer, XD, vb.) kullanıma hazır olarak bilgisayarınıza indirilebilen SVG dosyalarını dışa aktarır.

Web Sitesi: squircley.app

Yasal Uyarı: WebCatalog, Squircley ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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