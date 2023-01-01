Tasarımlarınıza birinci sınıf bir sincap güzelliği eklemek mi istiyorsunuz? Squircley, logolar, simgeler ve arka plan görselleri için kullanıma hazır güzel organik şekiller oluşturmaya başlamanız için ihtiyacınız olan tek şey. Oluşturucu, HTML / CSS'nize bırakmak için doğrudan panoya kopyalanabilen veya seçtiğiniz tasarım yazılımınızda (Figma, Sketch, Framer, XD, vb.) kullanıma hazır olarak bilgisayarınıza indirilebilen SVG dosyalarını dışa aktarır.

Web Sitesi: squircley.app

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