Uygulamalarınızı ve web sitelerinizi geliştirmek için güzel SVG simgeleri. Vzy simgeleri basit, tutarlı ve ana hatlı ve sağlam stillerde kullanımı keyiflidir.

Web Sitesi: icons.vzy.co

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