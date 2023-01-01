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Font Awesome

Font Awesome

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Web Sitesi: fontawesome.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Font Awesome çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Dünyanın en popüler ve kullanımı en kolay simge seti yeni sürüme geçirildi. Daha fazla simge. Daha fazla stil. Daha fazla seçenek.

Web Sitesi: fontawesome.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Font Awesome ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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