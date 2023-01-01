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Zilliz

Zilliz

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Web Sitesi: zilliz.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Zilliz çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Yapay Zeka için Veri Altyapısı Artık Kolaylaştı. Dünyanın en popüler vektör veritabanı olan Milvus tarafından desteklenmektedir.

Web Sitesi: zilliz.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Zilliz ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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