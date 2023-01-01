WebCatalog
Icons8

Icons8

icons8.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Icons8 çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Tasarım öğelerini ücretsiz indirin: videolarınız için simgeler, fotoğraflar, vektör çizimler ve müzik. Tasarımcılar tarafından oluşturulan tüm varlıklar → tutarlı kalite.

Web Sitesi: icons8.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Icons8 ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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