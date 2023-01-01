WebCatalog
Polotno Studio

Polotno Studio

studio.polotno.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Polotno Studio çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Polotno Studio bir tasarım editörüdür. Sosyal medya, youtube önizlemeleri, kapaklar ve sunumlar için görseller oluşturmak amacıyla geniş fotoğraf ve vektör illüstrasyonları kitaplığını kullanın.

Web Sitesi: polotno.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Polotno Studio ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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