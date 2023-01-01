WebCatalog
piZap

piZap

pizap.com

Web Uygulamasını Kullan

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde piZap çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Hepsi bir arada tasarım ve fotoğraf düzenleme aracı olan piZap'a hoş geldiniz. Sosyal medya gönderileri, MEME'ler, kapaklar, el ilanları, posterler veya hayal edebileceğiniz her şeyi oluşturun! Kolayca viral bir gönderi, hikayeler ve MEME'ler oluşturun, fotoğrafları düzenleyin ve geliştirin, muhteşem kolajlar oluşturun (yüzlerce şablon arasından seçim yapın) ve özel grafik tasarımlar yapın. piZap'te çok sayıda yazı tipi, çıkartma, kenarlık, filtre ve ücretsiz stok görsel bulunur. Çoğu araç ve içeriğin kullanımı ücretsizdir ve kaydolmanıza gerek yoktur!

Web Sitesi: pizap.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, piZap ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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