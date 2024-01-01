Lapa Ninja

Lapa Ninja

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Web Sitesi: lapa.ninja

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Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Lapa Ninja, tasarım ilhamı için en iyi 6.312 web sitesi örneğinin yanı sıra kullanıcı arayüzü kitleri, illüstrasyonlar, simgeler ve daha fazlası gibi ücretsiz tasarım kaynaklarını içeren bir galeridir. Web sitesi kategorileri arasında 3D web siteleri, SaaS, e-Ticaret, karanlık mod, ajans, portföy, uygulama, yapay zeka, güzellik, blockchain, blog, kitap, bot, iş, CMS, çok yakında, topluluk, kurumsal, yaratıcı, kripto para birimi, kültür ve çok daha fazlası. Web sitesi örneklerine ek olarak Lapa Ninja, ücretsiz tasarım kitapları, UI/UX ipuçları, tipografi kılavuzları ve daha fazlasını içeren bir "Tasarım Öğrenin" bölümü sağlar. Sitede ayrıca tasarımcılara yönelik ücretsiz kullanıcı arayüzü kitleri, illüstrasyonlar, simgeler ve diğer indirilebilir varlıklar içeren bir "Ücretsiz Tasarım Kaynakları" bölümü bulunmaktadır. Lapa Ninja, tasarımcıların ilham bulmasına, öğrenmesine ve tasarım becerilerini geliştirmesine yardımcı olmak için kuruldu. İçerik, webdeki en iyi tasarımlardan derlenir ve günlük olarak güncellenir. Lapa Ninja, 1.600'ün üzerinde oyla Ürün Avı'nda yer aldı. Kullanıcılar sitede yer almak üzere kendi web sitesi tasarımlarını gönderebilirler.

Web Sitesi: lapa.ninja

Yasal Uyarı: WebCatalog, Lapa Ninja ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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