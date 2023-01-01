Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Pixabay.com, Pixybay lisansı altında dijital fotoğraf, illüstrasyon, vektör grafik, film çekimi ve müzik paylaşımına yönelik bir web sitesidir. Kasım 2017 itibarıyla, Pixabay 1.188.454'ün üzerinde ücretsiz fotoğraf, illüstrasyon, vektör ve video sunmaktadır. 9 Ocak 2019'da Pixabay, tüm yüklemeler için eski site geneli lisansını Creative Commons CC0'dan ücretsiz içerik lisanslama gereksinimlerini karşılamayan Pixabay lisansına değiştirdi. Wikimedia Commons ve benzeri platformlar için. Kasım 2018'de Canva, Pexels ile birlikte Pixabay'i satın aldı.

Web Sitesi: pixabay.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Pixabay ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.