WebCatalog
Pixabay

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Pixabay.com, Pixybay lisansı altında dijital fotoğraf, illüstrasyon, vektör grafik, film çekimi ve müzik paylaşımına yönelik bir web sitesidir. Kasım 2017 itibarıyla, Pixabay 1.188.454'ün üzerinde ücretsiz fotoğraf, illüstrasyon, vektör ve video sunmaktadır. 9 Ocak 2019'da Pixabay, tüm yüklemeler için eski site geneli lisansını Creative Commons CC0'dan ücretsiz içerik lisanslama gereksinimlerini karşılamayan Pixabay lisansına değiştirdi. Wikimedia Commons ve benzeri platformlar için. Kasım 2018'de Canva, Pexels ile birlikte Pixabay'i satın aldı.

Web Sitesi: pixabay.com

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