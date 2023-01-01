Unsplash, Unsplash lisansı altında hazır fotoğrafların paylaşılmasına adanmış bir web sitesidir. Web sitesi, 207.000'den fazla fotoğrafçının katkıda bulunduğunu iddia ediyor ve 2 milyondan fazla fotoğraftan oluşan büyüyen kütüphanesinde ayda 17 milyardan fazla fotoğraf gösterimi üretiyor. Unsplash, Forbes, Entrepreneur Magazine, CNET, Medium ve The Next Web tarafından dünyanın önde gelen fotoğrafçılık web sitelerinden biri olarak gösterilmektedir. Unsplash, fotoğrafçıların web sitesine fotoğraf yüklemesine olanak tanır ve bunlar daha sonra bir fotoğraf editörleri ekibi tarafından küratörlüğünü yapar. Fotoğraflarındaki hoşgörülü telif hakkı koşulları, üyelerinin fotoğraflarının sıklıkla makalelerde yer almasıyla Unsplash'ın internetteki en büyük fotoğraf tedarikçilerinden biri haline gelmesine yol açtı. Bununla birlikte, 2017 yılında yaratıcı ortak kullanım alanları "sıfır" lisansını kullanmayı bırakma kararları, ortak alanlardan yaklaşık 200.000 görselin alınması nedeniyle eleştirilere maruz kaldı. Unsplash lisansı, Creative Commons lisanslarıyla uyumlu olmadığından Wikipedia gibi sitelerde kullanımı engelliyor. Şubat 2018'de Unsplash, fotoğrafların baskı olarak veya fiziksel ürünler üzerine basılmış olarak satılması da dahil olmak üzere değiştirilmemiş kopyaların satışını yasaklayarak, fotoğrafların ilk önce güncellenmesi, değiştirilmesi veya başka şekilde yeni yaratıcı öğeler eklenmesine gerek kalmadan fotoğraf satışını kısıtlamak için lisans koşullarını değiştirdi. Aralık ayında 2019, reklamverenlerin markalı görselleri Unsplash'ta paylaşabileceği Unsplash for Brands kullanıma sunuldu.

Web Sitesi: unsplash.com

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