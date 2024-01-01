FilterPixel, hem Windows hem de Mac platformlarında kullanılabilen yapay zeka destekli bir fotoğraf toplama ve düzenleme aracıdır. Araç, fotoğrafları sıralama, en iyi çekimleri belirleme ve olası sorunları işaretleme sürecini otomatikleştirerek fotoğraf seçimi için harcanan zamanı önemli ölçüde azaltır. Uygulama, çeşitli fotoğraf türlerine hitap edecek şekilde tasarlanmıştır ve fotoğraf çekiminin türü ne olursa olsun doğru sonuçlar sağlar. RAW, DNG ve JPG dahil olmak üzere çeşitli formatları destekler ve aynı anda birden fazla albümün içe aktarılmasına olanak tanıyarak iş akışında daha fazla verimlilik sağlar. FilterPixel, kullanıcının düzenleme stilini kırpmadan pozlama ayarına kadar taklit etmek için yapay zekayı kullanır ve kişiselleştirilmiş düzenleme profilleri oluşturmalarına olanak tanır. FilterPixel ile kullanıcılar, düzenlenen görüntülerini Lightroom, Capture One ve Photo Mechanic gibi farklı platformlara çeşitli formatlarda aktarabilir. Bu araca, iş akışlarını dönüştürme ve üretkenliklerini artırma konusundaki etkinliği nedeniyle küresel fotoğrafçı topluluğu tarafından güveniliyor. Yazılım gizliliği garanti eder ve kullanıcı verilerini paylaşmaz, böylece GDPR uyumluluğu sağlanır. Eğitim blogları ve özel bir yardım masası da dahil olmak üzere çeşitli destek sunar. Yapay zeka ayrıca kullanıcının fotoğrafçılık tarzını ve türünü öğrenecek şekilde özelleşiyor ve farklı çekimleri farklı şekilde yönetiyor. Özellikle, FilterPixel'in yapay zekası benzer fotoğrafları kategorilere ayırıp en iyisini seçerek istenen hiçbir çekimin kaçırılmamasını sağlar.

Web Sitesi: filterpixel.com

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