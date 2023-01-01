WebCatalog
Taiga

Taiga

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Web Uygulamasını Kullan

Web Sitesi: taiga.io

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Taiga çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Taiga, çalışmayı gerçekten keyifli hale getiren basit, güzel bir araç isteyen yeni başlayanlar ve çevik geliştiriciler ve tasarımcılar için bir proje yönetimi platformudur.

Web Sitesi: taiga.io

Yasal Uyarı: WebCatalog, Taiga ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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