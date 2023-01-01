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Pivotal Tracker

Pivotal Tracker

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Web Uygulamasını Kullan

Web Sitesi: pivotaltracker.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Pivotal Tracker çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Pivotal Tracker, dünya çapındaki geliştiricilerin, paylaşılan, öncelikli bir birikim etrafında gerçek zamanlı işbirliği için tercih ettiği çevik proje yönetimi aracıdır.

Web Sitesi: pivotaltracker.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Pivotal Tracker ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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