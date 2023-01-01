Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Pivotal Tracker çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Pivotal Tracker, dünya çapındaki geliştiricilerin, paylaşılan, öncelikli bir birikim etrafında gerçek zamanlı işbirliği için tercih ettiği çevik proje yönetimi aracıdır.

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