Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

KanbanFlow, ekip üyeleri arasında gerçek zamanlı işbirliğine olanak tanıyan bir Yalın proje yönetimi aracıdır. Zaman takibi için Pomodoro tekniğini destekler.

Web Sitesi: kanbanflow.com

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