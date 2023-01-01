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KanbanFlow

KanbanFlow

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Web Uygulamasını Kullan

Web Sitesi: kanbanflow.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde KanbanFlow çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

KanbanFlow, ekip üyeleri arasında gerçek zamanlı işbirliğine olanak tanıyan bir Yalın proje yönetimi aracıdır. Zaman takibi için Pomodoro tekniğini destekler.

Web Sitesi: kanbanflow.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, KanbanFlow ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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