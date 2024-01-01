Sawayo

Sawayo

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Web Sitesi: sawayo.de

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The Sawayo software supports companies in the implementation of employer and entrepreneur obligations. The tool enables the management of documents with real-time return control and audit-proof archiving, legally compliant recording of employees' working hours via the Sawayo app, and personnel management with holiday planning. The programme allows team members to digitally sign documents via the app, as well as a document archive for viewing. The integrated working time recording, document and contract management allows companies to implement various compliance requirements with little effort, in a time-saving and legally compliant manner.
Kategoriler:
Business
Other HR Services Providers

Web Sitesi: sawayo.de

Yasal Uyarı: WebCatalog, Sawayo ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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