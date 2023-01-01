WebCatalog

Kenjo

Kenjo

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Web Sitesi: kenjo.io

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Kenjo çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Masa üstü iş gücünü yönetmeye yönelik İK ve Operasyon merkezi İK süreçlerini basitleştirmenize, zaman yönetimini optimize etmenize ve yasalara uyumlu kalmanıza yardımcı oluyoruz

Web Sitesi: kenjo.io

Yasal Uyarı: WebCatalog, Kenjo ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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