Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Masa üstü iş gücünü yönetmeye yönelik İK ve Operasyon merkezi İK süreçlerini basitleştirmenize, zaman yönetimini optimize etmenize ve yasalara uyumlu kalmanıza yardımcı oluyoruz

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