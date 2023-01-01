WebCatalog
LeaveBoard

LeaveBoard

leaveboard.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde LeaveBoard çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

İK ve İzin Yönetim Sistemi. Çalışanların izin sürelerini (tatiller, kişisel izinler ve izinler gibi) takip etmek, iş gücü verilerini merkezileştirmek, çalışanları güçlendirmek ve doğru raporlar almak için bulut tabanlı İK araçları. Çalışan yönetiminde zaman kazanmaya başlayın.

Web Sitesi: leaveboard.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, LeaveBoard ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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