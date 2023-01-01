LeaveBoard

İK ve İzin Yönetim Sistemi. Çalışanların izin sürelerini (tatiller, kişisel izinler ve izinler gibi) takip etmek, iş gücü verilerini merkezileştirmek, çalışanları güçlendirmek ve doğru raporlar almak için bulut tabanlı İK araçları. Çalışan yönetiminde zaman kazanmaya başlayın.

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